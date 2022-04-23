بدء التفويج للولايات (الأربعاء) .. ولا زيادة في أسعار التذاكر





طمأنت اللجنة التسييرية للغرفة القومية لأصحاب البصات، جموع المسافرين إلى الولايات لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، بعدم تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر السفر بالبصات هذا الموسم.

وقال أمين المال للغرفة أحمد علي أحمد، لـ”الحراك”: أستبعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار التذاكر بمناسبة عيد الفطر، وأوضح أنهم كانوا قد وضعوا قبل شهر زيادة جديدة في التذاكر بلغت 73%، إضافة إلى أن تطبيق أي زيادة جديدة سيؤدي إلى عزوف وإحجام المواطنين عن السفر خصوصاً مع تفاقم الضائقة المعيشية، ما يتيح الفرصة إلى أصحاب الحافلات والشرائح للاستفادة من عملية عزوف المواطنين عن السفر بالبصات. وكشف أحمد عن خسائر تبلغ نحو 10 مليارات جنيه يتعرض لها أصحاب البصات يومياً معزياً ذلك بسبب عزوف المواطنين عن السفر، لعدم مقدرتهم على مجاراة أسعار التذاكر.

وفي السياق أعلن أحمد اكتمال كافة الترتيبات اللازمة لبدء تفويج المسافرين إلى الولايات، مشيراً إلى تجهيز ألف بص لنقل المواطنين، ولفت إلى أن عملية التفويج للمسافرين ستبدأ يوم الأربعاء القادم من الأسبوع الجاري.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي