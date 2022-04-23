هيئة الدفاع: لا صحة لإطلاق سراح محمد الفكي





نفت هيئة الدفاع عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان وعضو لجنة إزالة التمكين بابكر فيصل إطلاق سراح عضو المجلس السيادي السابق محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين المُجمدة.

وقالت الهيئة في بيان أمس: طالعنا بعض الأنباء عبر الوسائط تشير إلى الإفراج عن محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي الشرعي والرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام 30 من يوينو واسترداد الأموال العامة.

وأضافت: “نؤكّد نحن في هيئة الدفاع أنّه لا صحة لهذه الأنباء وأنّ محمد الفكي سليمان ورفاقه ما زالوا يواجهون الاعتقال السياسي التعسفي بجلد وثبات وسط مماطلة ومماحكة النيابة العامة في اتباع الإجراءت القانونية السليمة”.

صحيفة اليوم التالي