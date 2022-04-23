رسمياً .. العثور على المعدنين المفقودين “مختطفين” داخل ليبيا





أكد والي الولاية الشمالية المكلف ؛ الباقر أحمد العثور على المعدنين المفقودين مختطفين داخل دولة ليبيا.

جاء ذلك خلال وداعه بمطار دنقلا الدولي القوات الجوية السودانية التي شاركت في عمليات البحث و التمشيط في صحراء الولاية للعثور على المعدنين المفقودين.

و بحسب وكالة السودان للأنباء فقد أوضح الباقر أن القوات الجوبة السودانية والقوات المشتركة السودانية الليبية و قيادة الفرقة 19 مشاه مروي وقيادة اللواء 75 مشاه دنقلا والقوات النظامية الأخرى قامت بواجبها كاملاً بكل مهنية و مسؤولية في رحلة البحث عن مجموعة الشباب المعدنين المفقودين و التي استمرت لمدة أسبوع كامل حتى تم العثور عليهم مختطفين داخل دولة ليبيا.

من جانبه جدد ممثل القوات الجوية السودانية المقدم خالد عثمان التهامي جاهزية القوات الجوبة السودانية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والتهريب و كل مل يهدد أمن و استقرار و طمأنينة المواطن والوطن.

و على صعيد متصل قالت جمعية أبناء منطقة البخيت إن أبناء المنطقة المفقودين في المثلث الحدودي مع ليبيا ومصر موجودون حاليّاً مع جهة مجهولة.

و أوضحت في تعميم أنها لم تتواصل مع الجهة المجهولة حتى الآن بشكل مباشر لمعرفة المطلوب.

باج نيوز