(سودانير) تعلن عن دخول طائرة الايرباص 320 الحديثة للخدمة





اعلنت الخطوط الجوية السودانية (سودانير) ، عن دخول طائرة الإيرباص 320 الحديثة للخدمة.

وأكدت (سودانير) استئناف رحلات ركابها المجدولة الى كل من جوبا ونيالا.

وقال مدير إدارة الشحن الجوي، مرتضي حسن جمعة، لـ(السوداني) إن اول رحلة انطلقت صباح امس الى مدينة جوبا، واضاف :” الطائرة تمتاز بالحداثة وتوفر وسائل الراحة بنسبة أكبر ، واتساع السعة المقعدية والتخزينية لنقل الشحن الجوي ” مشيرا الى ان هذه الخطوة تمنح الشركة ميزة تفضيلية لجمهور المسافرين وأصحاب الأعمال، ومكاتب ووكلاء الشحن.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني