حكومة غرب دارفور تؤكد إستقرار الأوضاع الأمنية بمحلية كرينك





أكد ممثل والي غرب دارفور الأستاذ محمد زكريا محمد إستقرار الأوضاع الأمنية بمحلية كرينك التي شهدت أمس أحداثا دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، لافتا إلى وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية بالخرطوم لحسم التفلتات الأمنية.

وعقدت لجنة الأمن بالولاية اليوم إجتماعا برئاسة شرطة الولاية إتخذت خلاله جملة من التدابير الأمنية فيما يتعلق بإرسال تعزيزات عسكرية اضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة خاصة منع إستخدام الدراجات النارية .

ودعا زكريا الأطراف المتصارعة للاحتكام لصوت العقل والعمل على مساعدة الأجهزة النظامية لتعزيزالإستقرار ، مناشدا الإدارات الأهلية القيام بدورهم كاملا في إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر.

وكالة سونا