وفاة وإصابة (5) أشخاص في حادث بطريق كوستي- الأبيض





توفي وأصيب (5) أشخاص إثر حادث مروري مروع مساء أمس بمنطقة الوساع (22 كيلو غرب كوستي بولاية النيل الأبيض) على الطريق القومي كوستي- الأبيض.

وأوضح شهود عيان بحسب (سونا)، أن الحادث وقع بين ركشة تقل خمسة أشخاص قادمين من حي الكرو العبيساب بكوستي في طريقهم لأداء واجب عزاء بمنطقة أبو هيامة غرب كوستي وعربة دفار قادمة من الإتجاه المعاكس.

وأفاد شهود العيان، أن الحادث كان نتيجة لمحاولة سائق الركشة تفادي حفرة على الطريق ودخوله المسار الآخر مما تسبّب في وقوع الحادث الذي أودى بحياة أربعة أشخاص من ركاب الركشة من بينهم ثلاثة أشقاء وإصابة آخر تم على إثرها نقله لمستشفى اليمامة بكوستي لتلقي العلاج.

وطبقاً لـ(سونا)، أن الشخص المصاب حالته مستقرة تماماً، وأن المتوفين هم بشير علي عبد الله، الضو علي عبد الله، نعمان علي عبد الله وعصام بشير، والشخص المصاب هو حسين علي.

صحيفة الصيحة