“تجمع المزارعين بالشمالية” يلِّوح بالتصعيد مجدداً





رفض اجتماع لجنة تجمع مزارعي الولاية الشمالية، الأسعار التركيزية للقمح التي أعلنتها الحكومة مؤخراً بواقع (43) ألف جنيه للجوال.

وانعقد الاجتماع بمنزل رئيس التجمع رضا الإدريسي، بحضور ممثليه في كلٍ من مروي والحامداب والدبة.

ووصف الناطق الرسمي باسم التجمع عثمان خالد بحسب صحيفة (التغيير) اليوم، السعر المعلن من قبل الحكومة بـ(غير المجزي)، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش زيادة تعرفة الكهرباء بالإضافة لترتيبات اللقاء المرتقب للجنة تجمع المزارعين بالشمالية مع مجلس السيادة.

وكشف عن تقدمهم بطلب للاجتماع بمجلس السيادة قبل يوم 30 أبريل الجاري، لتأكيد رفضهم زيادة أسعار الكهرباء.

ولفت عثمان إلى أن قيادات تجمع المزارعين اتفقت على ضرورة العمل على جدولة ديون البنك الزراعي لدي المزارعين الممثلة في قروض التمويل للموسم الشتوي.

وحول الخطوة القادمة للتجمع حال رفض مطالبهم أكد الناطق باسم التجمع اتخاذهم قرار بالإجماع بالبدء في خطوات تصعيدية كبيرة وقاسية في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وذلك من دون تقديم إيضاحات إضافية.

صحيفة الصيحة