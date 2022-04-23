بدر للطيران تعتذر لعمدة بالبجا بسبب “خُلال” شعر





كشف موقع نبض السودان الإخباري عن رفض العُمدة “حامد محمود أبو زينب” القيادي البيجاوي ، نزع (الخُلال) الذي يضعه على شعر رأسه، وتسليمه إلى طاقم طائرة بدر التي كانت متجهة إلى بورتسودان، مما دعاه إلى النزول من الطائرة وتأخير سفره.

وكشف الموقع عن إعتذار مدير شركة بدر للطيران لأبوزينب، وقال إنه سيغادر وخُلاله علي شعره.

وكان العمدة حامد قد نزل من الطائرة المتجهة إلى مدينة بورتسودان صباح اليوم بسبب (خُلال) يضعه وسط شعره، حيث طلب منه إخراج (الخُلال) وتسليمه لأمن المطار لكنه رفض باعتبار أن الخُلال يمثل رمز قبيلة البجا وتراثها وفضل النزول من الطائرة.

المصدر:نبض السودان

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