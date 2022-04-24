شاهد بالصور.. صانعة محتوى مصرية حسناء ترتدي الثوب السوداني.. توثق للتاكسي السوداني الشهير (مريم الشجاعة) ووتجول بـ(الركشة) داخل شوارع أم مدرمان العريقة





نجحت صانعة محتوى مصرية الجنسية في لفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد جولة قامت بها ووثقتها على حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قامت صانعة المحتوى (ايمان) بالتوثيق لأشهر تاكسي سوداني موجود بمدينة أم درمان الشهيرة.





حيث قامت ايمان التي تختار لموضيعها اسم (ماذا لو) بالتقاط صور لها وهي داخل سيارة التاكسي الكبيرة والمشهورة عند أهالي أمدرمان وأحياء الثورات باسم (مريم الشجاعة).

وقد زارت الناشطة سيارة التاكسي العريقة في معقلها بوسط سوق أم درمان وتحديداً بالمحطى الأوسطى, كما قامت بجولة داخل أحياء أم درمان عبر وسيلة النقل الصغيرة (الركشة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين