شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية شهيرة تقيم إفطاراً رمضانياً فخماً لأصدقائها وصديقاتها المطربات بشقتها بالقاهرة ومتابعون (قمة البذخ والقروش ما عارفة توديها وين)





تداولت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لإفطار رمضاني أقامته فنانة سودانية لأصدقائها وصديقاتها في شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد دعت المطربة الشهيرة منى ماروكو التي تقيم هذه الأيام بالقاهرة أصدقائها لإفطارها الفخم.

حيث قامت ماروكو بتجهيز إفطار فخم لأصدقائها وذلك على طريقة البوفيه المفتوح والذي وفرت من خلاله كل ما لذ وطاب من الأكل والفواكهة بأنواعها المختلفة والعصائر الطبيعية.

وقد حرص أصدقاء الفنانة المقيمين بالقاهرة على تلبية دعوة إفطار صديقتهم, حيث وصل عدد كبير منهم إضافة لبعض صديقاتها المطربات تقدمتهم الفنانة هبة جبرة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم انقسموا ما بين منتقد لطريقة الإفطار وما بين مدافع عن الفنانة المعروفة.

حيث يرى المنتقدين أن ما قامت به منى ماروكو يعتبر ترف وبذخ وتضيع للمال الذي يحتاجه السودانيين الفقراء المقيمون بالقاهرة أو حتى بالسودان, حيث كتب أحد الساخرين رداً على الهجوم والانتقادات: (قمة البذخ والقروش ما عارفة توديها وين).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين