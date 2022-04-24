بالفيديو.. السطو على طبيبة سودانية من قبل عصابات “٩ طويلة” أثناء خروجها من عملها وبتر أصابعها بالساطور !





اظهر مقطع فيديو لحظة قيام اثنين من اللصوص بمحاولة سرقة طبيبة سودانية وتعرض أصابعها للبتر بالساطور .

وهاجم اللصان، الطبيبة، التي كانت تسكن في قرية “وجاها” وحاولوا سرقتها بالقوة وتم تصوير الحادثة بإحدى كاميرات المراقبة.

ونزل أحد اللصين من الدراجة وحاول خطف حقيبة اليد من الطبيبة التي تشبثت بها بقوة وقام بجرها على الأرض ، وبتر أصابعها بالساطور .

وتجمع أهالي المنطقة وحاولوا اللحاق باللصوص الذين فروا هاربين من موقع الحادث .

كما لوحظ قيام أحد الأشخاص باستقلال سيارته محاولا اللحاق باللصين ثم قام الأهالي بتجميع الأشياء الخاصة بالطبيبة التي تناثرت على الأرض.

صحيفة المرصد