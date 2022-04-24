الخارجية : حسم ملف مُتأخِّرات رواتب السفارات





كشف مصدرٌ رفيعٌ بوزارة الخارجية، عن تسوية مُتأخِّرات سفارات السودان بالخارج بتحويل الأموال إليها ولم تعد تُشكِّل عقبة، وقال المصدر إنّ كل المتأخرات السابقة المتراكمة تمت معالجتها مع وزارة المالية.

وقال المصدر لـ(الصيحة)، إن ترشيحات السفراء الذين تم اعتمادهم من قبل رئيس مجلس السيادة والبالغ عددهم (22) سفيراً تم رفعها للدول المعنية، وأضاف المصدر أن الوزارة تسلّمت حتى الآن مُوافقة دولة باكستان، فيما غادر كلٌّ من السفير المرشح إلى زامبيا والسفير المرشح لنيويورك إلى مواقع عملهما.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة