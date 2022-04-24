التربية تنشر جدول امتحان شهادة الأساس بالخرطوم





أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم انتهاء فترة التقديم لامتحان شهادة التعليم الأساسي للعام الحالي، وقالت إن أرقام الجلوس ستعلن خلال هذا الأسبوع.

وقال مدير الإدارة العامة للقياس والتقويم زكريا محمد محمود إن حالة استنفار قصوى وحركة دؤوبة تكتنف مكاتب إدارته من جميع العاملين بها لوضع اللمسات الختامية لامتحان شهادة التعليم الأساسي بعد أن اكتملت كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لها، مشيرا إلى أن جميع العاملين بإدارة القياس والتقويم من المعلمين والموظفين والعمال سيكونون في مباشرة مستمرة للعمل طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك عدا اليوم الأول والثاني من أيام العيد.

وفيما يلي تنشر (الصيحة) جدول امتحان شهادة التعليم الأساسي مايو ٢٠٢٢م

الأحد ٢٠٢٢/٥/٢٢م

المادة: اللغة الانجليزية

الزمن: ساعتان ونصف

الاثنين ٢٠٢٢/٥/٢٣م

المادة: أساسيات التربية التقنية

الزمن: ساعة ونصف

الثلاثاء ٢٠٢٢/٥/٢٤م

المادة: القرآن الكريم والتجويد

التربية المسيحية

الزمن: ساعة ونصف

الأربعاء ٢٠٢٢/٥/٢٥

المادة: الرياضيات

الزمن: ساعتان

الخميس ٢٠٢٢/٥/٢٦م

المادة: نحن والعالم المعاصر

الزمن: ساعة ونصف

السبت ٢٠٢٢/٥/٢٨م

المادة: اللغة العربية

الزمن: ساعتان ونصف

الأحد ٢٠٢٢/٥/٢٩م

المادة: العلم في حياتنا

الزمن: ساعة ونصف

الاثنين٢٠٢٢/٥/٣٠م

المادة: الفقه والعقيدة

الزمن: ساعة ونصف

تبدأ جميع جلسات الامتحانات عند الساعة الثامنة صباحا.

صحيفة الصيحة