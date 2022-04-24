النيابة: شقيق المخلوع أقر بإستلامه (14) مليون دولار في قضية (سودابت)





كشف النيابة للمحكمة عن إقرار شقيق المخلوع علي البشير ، في التحريات عن إستلامه مبلغ (14) مليون دولار عبارة عن شراء شركة سودابت الحكومية لأسهم لها من شركة “هايتيك” .

وكشف المحقق للمحكمة عن توجيه النيابة تهمة لشقيق المخلوع علي البشير بصفته المتهم الخامس في الدعوي الجنائية، بالثراء الحرام والمشبوه واستلام مال مسروق.

ويواجه شقيق المخلوع إلى جانب (5) مديرين سابقين بشركة سودابت ومجموعة اخرى الاتهام بتبديد مبلغ (27) مليون دولار من ذات الشركة الشاكية .

وقال المحقق النيابى وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام حازم الصادق عمارة ، للمحكمة الخاصة المنعقدة بالمحكمة التجارية بمجمع الخرطوم شمال برئاسة القاضى بشير محمد عبدالله اليوم بان المتهم الخامس وبصفته مديراً لمجموعة التقنية المتطورة قد اقر باستلامه مبلغ (14) مليون دولار أمريكي عبارة عن شراء الشركة الشاكية سودابت لاسهم من شركة هايتيك وذلك بحسب مستند اتهام (20) بحد تعبيره.

صحيفة الصيحة