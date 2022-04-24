السودان..حزب الأمة القومي يوجّه رسالة عاجلة إلى السلطات العدلية





يقول الحزب في البيان” على السلطات العدلية أن تطلع بدورها في التحقيق وتحديد المسؤولين عنها واحالتهم لمحاكمات عادلة”.

حمّل حزب الأمة القومي في السودان السلطات الانقلابية مسؤولية ما جرى في محلية كرينك بغرب دارفور، بسبب تقاعسها في حسم التفلتات المتكرّرة وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك للفصل بين الأطراف المتنازعة.

وقال الحزب بحسب بيانٍ صادرٍ، الأحد، اطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ تكرار مثل هذه الأحداث وبهذه الصورة المؤسفة يؤكّد بجلاء غياب سلطة القانون ومحاسبة المتسببين فيما سبق من أحداث مما يشجع أصحاب الأغراض والفتن من تكرارها مرات ومرات مهددين الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة.

ودعا الحزب في ذات الوقت، السلطات العدلية إلى التحقيق وتحديد المسؤولين عنها وإحالتهم إلى محاكماتٍ عادلةٍ.

وناشد حزب الأمة الأطراف المتنازعة بتهدئة الأوضاع وإعمال أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب استمرار النزاع.

والأحد، شهدت مدينة كرينك بغرب دارفور، أحداث عنفٍ دامية، أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى ونزوح عشرات الأسر من المعسكر.

باج نيوز