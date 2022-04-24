شاهد بالفيديو: (في رمضان) غضب إسفيري يجتاح السوشيال ميديا على حسناء سودانية تقدم رقصات مثيرة في حفل خاص





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله حسناء سودانية فائقة الجمال ترتدي أزياء محزقة وتقدم فاصل رقص مثير رفقة مجموعة من المتواجدين بالحفل.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدي عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي غضبهم من رقص الحسناء ووصفوه بالشاذ وعلقوا على الأزياء المحزقة التي كانت تظهر مفاتنها للجميع والكل يعلم إن هذا شهر كريم يجب أن يكثر فيه الناس من الدعاء والأعمال الخيرية وليس الغناء و الرقص بتلك الكيفية.

الخرطوم:(كوش نيوز)