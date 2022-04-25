إياكم أن تقولوا سرقت.. فقد كانت من يومها الأول ملعونة وبنت سفاح.. إنها ثورة الخونة والكذبة واللصوص





الثورة الكذبة..

▪️ثلاث سنوات.. عجاف.. خداعات.. جعجعة بلا طحين.. ٣٦٥يوم مضروبة في ثلاثة.. ألف وخمسة وتسعين يوم.. ألف وخمسة وتسعين مقال.. ومازال هناك قطيع.. بل قطعان..ينهقون وينعقون.. الثورة مستمرة..

▪️أو لعله الشعر المبرم الكثيف يحجب الفهم.. أو أنه ليس هناك مخ أصلا بالداخل.. مازال البعض يكابر.. ويلوك اللبانة المسهوكة حد البهتان..(دا خراب تلاتين سنة)و(الكيزان مافاتوا)..

و(حرامية).. ماهي الثورة..؟ وضد من كانت ولماذا.. ولماذا..؟ وألف لماذا.. أولها لماذا لم ينصلح الحال.. لماذا أصبح الوطن في الحضيض..؟

▪️إلي الذين(تدردقوا)و(جعروا)و

(انتحبوا) وأمسكوا برؤوسهم الفارغة..عند إذاعة البيان الخائن الخائب..

و(انفقعوا) بالبكاء.. وبعضهم سجد يبكي علي أنغام وردي.. كأنهم كانوا علي رهان أو تحدي أو يحملون ضغائن الدنيا علي البشير..!! أين أنتم الآن..؟

▪️إلي تلك التي تهز جسدها كله وتعتلي ظهر (بوكس) والثوب يسقط من جسدها ورأسها عشرين مرة كل نصف دقيقة..والرعاع في طرب ونشوة.. هل كنت مخمومة أم تجيدين دورك ببراعة.. أين الكنداكات..؟

▪️إلي تلك التي تردد بجزل وهبالة مخلوطين معا(صقطط..صقطط).. وإلي ذلك الملازم الساذج الذي(ظن)أنه انحاز للثورة بسلاحه وزملائه..والسذج من حوله يهتفون(تمسكا أنتا..تمسكا إنتا).. وكأنها جمعية تعاونية في حي بائس..!! هل اتضحت الصورة.. أم لازال علي آذانكم وقر..؟

▪️إلي الذين كانوا يعدون المبيت بالقيادة كأنه مبيت بمني أو وقوف بعرفة.. إلي السكاري والحياري والمساطيل وأبناء قاع المدن الذين حلموا في لحظة إنسطال بالمدينة الفاضلة والمساواة.. ومادروا أن الجنة ذاتها درجات.. وأن كل مايجري أمامهم تمثيل.. وزيف وإدعاء كذوب..أين أنتم الآن..؟

▪️كتبنا لكم أيها المخمومين بكذبة القرن.. وكنا يومها أقلاما أقلة..لاتتعدي أصابع اليد.. يكاد يتخطفنا الناس.. جئنا من أقصي المدينة نسعي.. فلم يصدقنا أحد كحبيب النجار.. فأوينا إلي ركن قلمنا وكتبنا وكتبنا.. ولكنكم قوم لاتفقهون..ولاتحبون الناصحين..

▪️هل تصدقون أن تلك الثلاثة الخداعات التي ضاعت من عمر البلاد شهدت فسادا لم يشهده العالم ولن يشهده قريبا.. تم ذلك علي حساب عقولكم الملغاة و(المافيشة)..؟!! عن ماذا أحدثكم.. عن مال كورونا المستباح أم الدعم الأوروبي المنهوب.. أم ثمرات التي خدعوا بها حتي الأوربيين..؟ أم مال التمكين المسروق.. أم عن فساد الإحلال والإبدال والتوظيف أم عن الصرف خارج أطر المالية واللوائح.. سأحتاج لمجلدات.. والشجر أقلام..

▪️أيها المطايا..

والمخمومين..والمستغلين.. حدثناكم عن الفساد الأخلاقي والقيمي وهدم المجتمع فقلتم..(زمن الكيزان موجود)..وعن النهب والإختلاس وعن العملاء والخونة الذين بعزقوا مال الشعب في تعويضات الأمريكان..واستولوا علي ملايين الدولارات..وآلاف السيارات..والدور العقارات والممتلكات.. والذين رفعوا سعر الدولار عشرة أضعاف في زمن وجيز.. بشراء الدولار وتهريب الذهب.. والفساد الذي ليس له مثيل.. أين كانت عقولكم.. وأنتم تطالبون بالإفراج عن اللصوص بدلا من تعليقهم علي المشانق..

▪️عند بداية الثورة الملعونة.. ثورةالشؤم و الخراب.. كان الرغيف بسعر زهيد.. جنيه واحد.. وبلا صفوف.. وكانت المواصلات بجنيهات معدودة

.. والوقود بمثلها..والحياة تسير بالدعم.. فلماذا تضاعفت كل تلك أضعافا مضاعفة.. ماذا فعل الذين ركبوا علي ظهوركم و(تموا بيكم شغل)..؟ أين الجنة الموعودة وأين حكومة الكفاءات..؟ أين أكاذيب وجدي ومنقه وسلك وعصمت ماليزيا واللصم ومدني..؟ كيف انطلت عليكم تلك الأكاذيب الفاضحة..؟

▪️لقد صدقتم أسطورة أنكم جيل الوعي والجسارة والبطولة وتماديتم في التمثيل.. وهل الجسارة هي مواجهة الموت بالإنسطال والآيس..؟ أم أن الوعي هو المجاهرةبالفسق والمنكرات وقيم المجتمع..وهدم بنيان الدولة..؟

▪️أين رفاقكم الذين ماتوا..؟ وأين جرحاكم..؟ هل بكي عليهم أحد أو ترحم عليهم أو طبطب علي الجراح..؟ توزعت جثثهم علي المشارح وهام المصابون في شوارع الخرطوم يبحثون عن دواء.. هذه هي الثورة وهذا هو الحصاد المر.. وإياكم أن تقولوا سرقت.. فقد كانت من يومها الأول ملعونة وبنت سفاح.. إنها ثورة الخونة والكذبة واللصوص.. وسنعبر وسننتصر وشكرا حمدوك..

▪️إنتهي الدرس ياغبي.. بلا مليونية بلاغلبة..

محمدتاج السر