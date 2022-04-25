قالت: (امتحاني ليس سهل) منشور للإعلامية “ميسون عبدالنبي” يثير القلق ويشعل دُعاء متابعيها على فيسبوك





أشعل منشور للإعلامية السودانية مذيعة قناة سودانية 24 نشرته على صفحتها، اليوم الاثنين، التضرع والابتهال لها بالدعاء، ورفع روحها المعنوية، وأثار القلق من قبل متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت “ميسون” على نحو مفاجىء، منشور مثير للقلق قالت فيه: (بفكر أني تعبت جدا جدا الروح تشتاق الرحيل من هذه الدنيا، اللهم صبر اللهم ثبات امتحاني ليس سهل، فلاحول ولاقوة الا بالله العظيم).

وأضافت: (بشر نحن ونضعف كتير، استغفر الله العظيم واتوب إليه، سوف اقاتل إن شاء الله رغم ضعفي، يارب نور قلبي).

الخرطوم: (كوش نيوز)