شاهد بالفيديو.. خبيرة التجميل السودانية سوسن الخفجي تحكي عن قصة حدثت لها في ساعة متأخرة من الليل وتعبر عنها بأبيات شعر قامت بكتابتها





كشفت خبيرة التجميل السودانية الشهيرة سوسن الخفجي عن قصة حزينة حدثت معها قبل سنوات وذلك خلال استضافتها عبر برنامج (الفار) والذي يقدمه الصحفي أحمد دندش.

وقالت الخفجي بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أن رجل من مدينة ود مدني مسقط رأسها اتصل بها في منتصف الليل وطلب منها المساعدة حتى لو بثمن (الرغيف) الذي أصبح غالي الثمن.

وتابعت طلبت من ابني تحويل مبلغ معين للرجل, وعندما أردت أن أعود للنوم لم استطيع وهو ما دفعني لكتابة أبيات تصف الحال الذي وصل له الرجل السوداني المسكين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين