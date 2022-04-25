شاهد بالفيديو.. فرقة غنائية مصرية شهيرة تجري بروفة لأشهر الأغانيات السودانية (شارع النيل) و (شوكلاتة) استعداداً لتقديمها





تداولت صفحات بارزة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لبروفة قدمها كورال روح الشرق المصري.

وبحسب المقطع المتداول وشاهدته محررة موقع النيلين فقد قدمت الفرقة جزء من أغنية الفنان السوداني شكر الله عز الدين (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) والتي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي.

كما قدمت الفرقة الشهيرة جزء آخر من أغنية الفنانة السودانية الراحلة ستونة التي عاشت في القاهرة لسنوات طويلة (شوكلاتة).

وذكرت ذات الصفحات بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين أن البروفات تأتي في إطار الاستعداد من قبل الكورال المصري من أجل تدشين الأغنيتين بتنفيذ موسيقي جديد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين