بالفيديو.. قال (أنا وهي ما بنتلاقى) الكوميديان “جلواك” يرفض العمل بتاتاً مع المطربة “عشة الجبل”





عبر الممثل الكوميدي “محمد جلواك” عن رفضه القاطع، لأي عمل فني، يعُرض عليه بالمشاركة مع المطربة “عشة الجبل” مهما كان حجمه امكانياته الضخمة.

وقال “جلوك” في إجابة له على سؤال ببرنامج اعترفات بقناة البلد، إذا عُرض عليك عمل فني مع المطربة عشة الجبل بتوافق، أجاب بلا (لأنه ماعندو معاها كيمياء) أي توافق، مضيفاً: بأنه ما بشتغل مع أي زول، لأنه ما عندو علاقة أصلاً بها.

وأوضح “جلواك” بأنه مدرسته وعشة الجبل لاتتوافق، لمشاهدته لها أعمال فنية غير التمثيل، لذا (أنا وهي ما بنتلاقى).



وأضاف بأنه لايسمع لجميع “القونات” لانو غناهن دا بزعجني، مع علاقتي الطيبة معهم، لكني لا استمتع بهذا النوع من الغناء، مضيفا (أنا زول بسمع مصطفى سيد أحمد وحنان النيل، تاني ماعندي زول، الباقي ديل بسمع لهم صحبة صحبة).

الخرطوم: (كوش نيوز)