اجتماع حكومي بشأن امتحانات الشهادة الثانوية





أطمأن قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء، على مراحل إجراء امتحانات الشهادة الثانوية يونيو 2022م والمقرر عقدها في الفترة من 11 حتى 22 يونيو المقبل، وتأمينها ابتداءً من الطباعة وإرسالها للولايات وإعادة أوراق الإجابة لإدارة الامتحانات.

وأكد القطاع ولجنته الفنية في اجتماعه، الأحد برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف محمود الحوري عقب عرض موقف الاستعداد للامتحانات، أهمية امتحانات الشهادة الثانوية باعتبارها شأناً قومياً واستراتيجياً، مشدداً على تحسين بيئة العمل أثناء سير عملية الامتحانات وإحكام التأمين من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية لتجري في جو سليم وآمن.

صحيفة الصيحة