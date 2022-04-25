ترقيات وإحالات لرتب رفيعة في الشرطة





أصدرت وزارة الداخلية، كشفاً تضمّن ترقيات وإحالات لرتب رفيعة في قوات الشرطة.

وشمل الكشف بحسب المكتب الصحفي للشرطة اليوم، معالجات ترقيات الضباط لمتبقي بعض الدفعات في مختلف الرتب للعام 2022م.

كما شمل الكشف تعديل في هيئة الإدارة بترفيع بعض مديري الإدارات المتخصّصة (السجون والإصلاح، الدفاع المدني والحياة البرية) لرتبة الفريق شرطة.

وبحسب الكشف تمت إحالة (4) من رتبة الفريق وترقية (7) من رتبة اللواء إلى الفريق شرطة ليتوافق مع الهيكل المصدق لرئاسة قوات الشرطة.

صحيفة الصيحة