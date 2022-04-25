ارتفاع معدلات الإصابة بمرض الحصبة في القضارف





بحث المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف د. حسين محمد حسين بمكتبه اليوم، مع مارغريت مبعوث الصحة باللجنة الدولية للصليب الأحمر ودكتورة يسرا المبشر ضابط الصحة الميداني، بحث أنشطة اللجنة في منطقتي دوكة وأم ديسا بمحلية القلابات الشرقية، كما تناول اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية ومنها توفير الأدوية للأطفال أقل من خمس سنوات والحوامل في منطقة أم ديسا بجانب تقديم خدمات التحصين الموسع بالمنطقة .

كما إطلع المدير العام الوفد علي جهود وزارته في إحتواء حالات الإصابة بمرض الحصبة في عدد من المحليات بالولاية، حيث أكد الوفد إستعداد اللجنة بدعم جهود مكافحة الحصبة في منطقة أم ديسا.

صحيفة الصيحة