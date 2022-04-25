تشكيل لجنة لمناقشة كهرباء المزارعين





دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي أبو القاسم محمد محمد أحمد برطم، وزارة الطاقة والنفط لضرورة الالتزام بتقديم تقارير الأداء في مواعيدها والتحضير لإعداد الخطط.

واطّلع برطم على أداء وزارة الطاقة والنفط خلال لقائه الوزير محمد عبد الله محمود.

وكشف وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود عن تشكيل لجنة من الكهرباء، وزارة الزراعة، وزارة الري والمزارعين والأمن الاقتصادي لمناقشة تعرفة كهرباء المزارعين مع قرب انتهاء فترة سريان التعرفة الحالية للمزارعين.

وأوضح محمود أنّ الخطوة تجئ من أجل المساهمة في تغطية جزء من تكاليف التشغيل وضمان حصول المزارع على كهرباء بسعرٍ لا يؤدّي إلى رفع تكاليف الإنتاج.

صحيفة اليوم التالي