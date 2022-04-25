شمال دارفور تحظر مجدداً استخدام الدراجات النارية





أصدر مجلس حكومة ولاية شمال دارفور في اجتماعه الدوري الثاني الذي عقده أمس وتواصل اليوم بمحلية كتم برئاسة والي الولاية نمر محمد عبدالرحمن ، أصدر حزمة من القرارات الرامية الى وضع حد للظواهر السالبة و التفلتات الأمنية التي شهدتها الولاية خلال الفترات الماضية.

وقد تضمنت تلك القرارات منع استخدام الدراجات النارية و منع تجوالها في مختلف محليات الولاية ، ومنع ارتداء قناع ال”كدمول” التقليدي، إضافة إلى منع حمل السلاح بالزي المدني، ونصت تلك القرارات على تشكيل لجنة أمنية مشتركة في كل محلية لتنفيذ تلك القرارات وفقا لقانون الطوارئ. وشدد نمر في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع الدوري الثاني لمجلس حكومة الولاية من محلية كتم على منع حركة الدراجات النارية بجميع محليات الولاية وبصورة نهائية ، مصحوباً مع حظر ارتداء قناع الكدمول وحمل السلاح بالزي المدني، مشيراً الى تفويض لجان الأمن بالمحليات في التعامل بحسم مع كل من يخالف ذلك وفقا لقانون الطوارئ.

وأعلن الوالي نمر عن تخصيص قوة أمنية مشتركة في كل محلية لتنفيذ الأمر برفقه وكيل نيابة مختص.

وكالة سونا