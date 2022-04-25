المخابرات مهمتها هي إبقاء السودان جاثماً على ركبتيه أو مبطوحاً على وجهه





حديث الحيرة

بشير … نعم (لِسَّع) نتأمل ونبحث عن حل … ولا نجد

وهاك الصورة صورتنا لعلك أنت تجد

وصورتنا بعضها هو

حزب الأمة مريم/ حزب الأمة مبارك / حزب الأمة برمة …. الإتحادي الأصل الإتحادي الجديد الإتحادي الشرق … الإسلاميون الوطني … الإسلاميون علي الحاج الإسلاميون الشعبي .. الحركات المسلَّحة الموقِّعة … جبريل و مناوي و لا أسماء لأنه ليس لكل حصاة إسم … و الشرق الإريتري و الشرق الإماراتي و الشرق السعودي و تسع و غازي و الغرب و محمد نور و حميدتي و موسی هلال و قحت و الشيوعي و البعث و الشيوعي ثلاثة و البعث ثلاثة و قحت أربعة

و الأحزاب … نحن رسمياً … واحد و ثمانون حزباً و لعلها في فترة قراءتك للمقال هذا تزداد

ثم هي … كلها يتربَّص

×× أحزاباً نحن هؤلاء

و نحن ..

أمجد فريد ….. الرشيد سعيد … سامي بلة … بابكر فيصل .. خالد عمر يوسف … محمد الفكي سليمان .. وجدي صالح …. طه عثمان إسحق … فارس يحيی .. الطيب عثمان … خالد محمد … عبدالله سليمان … متوكل بشير

و .. و ..

و هؤلاء جزء من مئات بعضهم كان هو السلطة كلها

و نحن … البشير … أنس غندور الجزولي عبد الرحيم … علي عثمان… و… و

و مئات

و القائمة الأولى من كان في السلطة قبل شهور أربعة هو الآن في السجن ينتظر المحاكمة

و القائمة الثانية من ظل في السجن الآن يخرج و يتَّجه إلى السلطة

و نحن البرهان الذي يسجن هؤلاء و هؤلاء مما يعني أن الأمر عنده ليس أكثر من محاولة (لتثبيت) الغليان… و

و نحن …

الصورة أعلاه هي صورة الركام الذي هو نحن …

و الركام جسم …

جسمنا … و نحن روحنا يرسمها وردي

فالفنان وردي هو من ظل يرسم السودان لنصف قرن …

و ما يرسمه وردي … الرسم الذي هو صورة كاملة لنا من الداخل هو ..

إستقلال …

و وردي يغني لحكومة الاستقلال

و عبود يطيح بحكومة الاستقلال … و وردي الذي غنَّى لحكومة الإستقلال يُغني لحكومة عبود التي أطاحت بها ..

و ثورة أكتوبر تطيح بحكومة عبود

و وردي الذي غني لحكومة عبود يغني لحكومة أكتوبر التي أطاحت بحكومة عبود ..

و النميري يطيح بحكومة أكتوبر و وردي الذي غنى لحكومة أكتوبر يغني لحكومة النميري …

و الإنتفاضة تطيح بحكومة النميري و وردي الذي غنى لحكومة النميري يغني لحكومة الإنتفاضة …

و…. وردي لم يكن أكثر من صورة … صورة للشعب

فالشعب يرقص للحكومة الأولى و يضع صحنه و يجلس ينتظر الطعام

و الطعام لا يأتي … و الشعب يغضب

ثم الحكومة الثانية و الشعب يرقص لها …. يرقص ثم يجلس على مؤخرته و صحنه أمامه ينتظر الطعام و الطعام لا يأتي و الشعب يغضب… و.. و

و الأمر حتى الإنقاذ … و الشعب يغضب لأن الإنقاذ لم تملأ صحنه بما يريد و الشعب يغضب و يأتي بقحت

و الشعب يجد أن الصحن نفسه إختفى

و نحن … ؟

نحن في خدعة واحدة

و الحديث عن الأحداث و الأكوام أعلاه يوحي بأن من يصنع الأحداث هو نحن …

بينما السودانيون ظلوا طوال الزمان مفعولاً به مكسور جرور مرکوب مخدوع مغفل …

فالسودان تاريخه هو سلسلة واحدة من نزاع المخابرات

و المخابرات مهمتها هي إبقاء السودان جاثماً على ركبتيه أو مبطوحاً على وجهه

و المخابرات في مهمتها هذه تنجح لأنها تستخدم البله الشعبي عند الإنتخابات … و تستخدم التمرد …

و تستخدم أمثال قحت

و لما كان العالم يطير كان السودان هو

بيت الطين و الكسرة و الجلابية السفة و الإنداية و المركوب و السروال و الغناء للسروال و المركوب و القبيلة و القبة و تلحقني و تفزعني و الحقيبة و الكذب و العرقي و الدوكة و كرسي البلاستك و هلال مريخ و …

و المخابرات يريحها جداً ذلك

و الثورات التي يظن الناس أنها قمة في الوعي ليست أكثر من صراع مخابرات

جهة مخابراتية من هنا تستخدم حزباً أو جهة لضرب مخابرات منافسة تفعل شيئاً هناك

و إن أنت حذفت الماشية التي تُصدَّر … و نشتري بثمنها الدقيق الذي نفرزه في المراحيض و إن أنت أبعدت أكياس صمغ غرباً و بالات قطن شرقاً لم يبق شيء

لهذا لما إتَّجهت الإنقاذ لإستخراج البترول كان لا بد أن تذهب ..

بشير …

نكتب هذا منتصف نهار رمضان … و هل تظن أن هناك كهرباء ؟

و نسرد مشهد الكيمان و مشهد حيطان السبيق و مشهد الإستحمام بصابون الغسيل لنقول إن السودان … سودان اليوم … بارِك يبكي و يحتضر للموت لأنه توقف عند أول القرن الماضي

بينما العالم يطير إلى القرن الثاني والعشرين

و الحل ؟

الحل أوله هو أن نتوقف إبتداءً عن العراك

و أن … نأخد نفس

و أن نتلفت حولنا ..

و أن يتم هذا بأسلوب واحد

من يوافق … يُشرك

و من يعارض … يُطحن …

و لا ثالث فنحن البلد الوحيد الذي يصيبه ما يجري الآن لسبب واحد

هو أننا البلد الوحيد الذي ليس عنده قانون …..الخيانة العظمی ..

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الأثنين /٢٥/إبريل/٢٠٢٢