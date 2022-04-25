المخابرات مهمتها هي إبقاء السودان جاثماً على ركبتيه أو مبطوحاً على وجهه
حديث الحيرة
بشير … نعم (لِسَّع) نتأمل ونبحث عن حل … ولا نجد
وهاك الصورة صورتنا لعلك أنت تجد
وصورتنا بعضها هو
حزب الأمة مريم/ حزب الأمة مبارك / حزب الأمة برمة …. الإتحادي الأصل الإتحادي الجديد الإتحادي الشرق … الإسلاميون الوطني … الإسلاميون علي الحاج الإسلاميون الشعبي .. الحركات المسلَّحة الموقِّعة … جبريل و مناوي و لا أسماء لأنه ليس لكل حصاة إسم … و الشرق الإريتري و الشرق الإماراتي و الشرق السعودي و تسع و غازي و الغرب و محمد نور و حميدتي و موسی هلال و قحت و الشيوعي و البعث و الشيوعي ثلاثة و البعث ثلاثة و قحت أربعة
و الأحزاب … نحن رسمياً … واحد و ثمانون حزباً و لعلها في فترة قراءتك للمقال هذا تزداد
ثم هي … كلها يتربَّص
×× أحزاباً نحن هؤلاء
و نحن ..
أمجد فريد ….. الرشيد سعيد … سامي بلة … بابكر فيصل .. خالد عمر يوسف … محمد الفكي سليمان .. وجدي صالح …. طه عثمان إسحق … فارس يحيی .. الطيب عثمان … خالد محمد … عبدالله سليمان … متوكل بشير
و .. و ..
و هؤلاء جزء من مئات بعضهم كان هو السلطة كلها
و نحن … البشير … أنس غندور الجزولي عبد الرحيم … علي عثمان… و… و
و مئات
و القائمة الأولى من كان في السلطة قبل شهور أربعة هو الآن في السجن ينتظر المحاكمة
و القائمة الثانية من ظل في السجن الآن يخرج و يتَّجه إلى السلطة
و نحن البرهان الذي يسجن هؤلاء و هؤلاء مما يعني أن الأمر عنده ليس أكثر من محاولة (لتثبيت) الغليان… و
و نحن …
الصورة أعلاه هي صورة الركام الذي هو نحن …
و الركام جسم …
جسمنا … و نحن روحنا يرسمها وردي
فالفنان وردي هو من ظل يرسم السودان لنصف قرن …
و ما يرسمه وردي … الرسم الذي هو صورة كاملة لنا من الداخل هو ..
إستقلال …
و وردي يغني لحكومة الاستقلال
و عبود يطيح بحكومة الاستقلال … و وردي الذي غنَّى لحكومة الإستقلال يُغني لحكومة عبود التي أطاحت بها ..
و ثورة أكتوبر تطيح بحكومة عبود
و وردي الذي غني لحكومة عبود يغني لحكومة أكتوبر التي أطاحت بحكومة عبود ..
و النميري يطيح بحكومة أكتوبر و وردي الذي غنى لحكومة أكتوبر يغني لحكومة النميري …
و الإنتفاضة تطيح بحكومة النميري و وردي الذي غنى لحكومة النميري يغني لحكومة الإنتفاضة …
و…. وردي لم يكن أكثر من صورة … صورة للشعب
فالشعب يرقص للحكومة الأولى و يضع صحنه و يجلس ينتظر الطعام
و الطعام لا يأتي … و الشعب يغضب
ثم الحكومة الثانية و الشعب يرقص لها …. يرقص ثم يجلس على مؤخرته و صحنه أمامه ينتظر الطعام و الطعام لا يأتي و الشعب يغضب… و.. و
و الأمر حتى الإنقاذ … و الشعب يغضب لأن الإنقاذ لم تملأ صحنه بما يريد و الشعب يغضب و يأتي بقحت
و الشعب يجد أن الصحن نفسه إختفى
و نحن … ؟
نحن في خدعة واحدة
و الحديث عن الأحداث و الأكوام أعلاه يوحي بأن من يصنع الأحداث هو نحن …
بينما السودانيون ظلوا طوال الزمان مفعولاً به مكسور جرور مرکوب مخدوع مغفل …
فالسودان تاريخه هو سلسلة واحدة من نزاع المخابرات
و المخابرات مهمتها هي إبقاء السودان جاثماً على ركبتيه أو مبطوحاً على وجهه
و المخابرات في مهمتها هذه تنجح لأنها تستخدم البله الشعبي عند الإنتخابات … و تستخدم التمرد …
و تستخدم أمثال قحت
و لما كان العالم يطير كان السودان هو
بيت الطين و الكسرة و الجلابية السفة و الإنداية و المركوب و السروال و الغناء للسروال و المركوب و القبيلة و القبة و تلحقني و تفزعني و الحقيبة و الكذب و العرقي و الدوكة و كرسي البلاستك و هلال مريخ و …
و المخابرات يريحها جداً ذلك
و الثورات التي يظن الناس أنها قمة في الوعي ليست أكثر من صراع مخابرات
جهة مخابراتية من هنا تستخدم حزباً أو جهة لضرب مخابرات منافسة تفعل شيئاً هناك
و إن أنت حذفت الماشية التي تُصدَّر … و نشتري بثمنها الدقيق الذي نفرزه في المراحيض و إن أنت أبعدت أكياس صمغ غرباً و بالات قطن شرقاً لم يبق شيء
لهذا لما إتَّجهت الإنقاذ لإستخراج البترول كان لا بد أن تذهب ..
بشير …
نكتب هذا منتصف نهار رمضان … و هل تظن أن هناك كهرباء ؟
و نسرد مشهد الكيمان و مشهد حيطان السبيق و مشهد الإستحمام بصابون الغسيل لنقول إن السودان … سودان اليوم … بارِك يبكي و يحتضر للموت لأنه توقف عند أول القرن الماضي
بينما العالم يطير إلى القرن الثاني والعشرين
و الحل ؟
الحل أوله هو أن نتوقف إبتداءً عن العراك
و أن … نأخد نفس
و أن نتلفت حولنا ..
و أن يتم هذا بأسلوب واحد
من يوافق … يُشرك
و من يعارض … يُطحن …
و لا ثالث فنحن البلد الوحيد الذي يصيبه ما يجري الآن لسبب واحد
هو أننا البلد الوحيد الذي ليس عنده قانون …..الخيانة العظمی ..
إسحق أحمد فضل الله
#آخر_الليل
الأثنين /٢٥/إبريل/٢٠٢٢
تعليق واحد
موافقون…بشرط اعدام كل الكيزان بتهمة الخيانة العظمي والحيثيات موجودة