فاجعة الجنينة: لجنة أطباء السودان المركزية تدقّ ناقوس الخطر





تناشد لجنة الأطباء منظمات المجتمع المدني وشبكات حقوق الإنسان بالتدخل إزاء هذه الكارثة الإنسانية.

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن توقف العمل بمستشفى الجنينة والمستشفيات الخاصة بسبب انفجار الوضع الأمني.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة إنّه ومنذ اندلاع أحداث مدينة كرينك المؤسفة – 80 كلم شرق مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام- خرجت المستشفيات عن تقديم الخدمة لعلاج المرضى بالمنطقة ومصابي وجرحى الأحداث، وكذلك المستشفيات الخاصة نتيجة لحالة الذعر وفقدان الأمن المصاحب للأحداث.

وأشارت إلى أنّ عدد الضحايا الذين تمّ حصرهم داخل الجنينة بلغ 10 ضحايا، منهم 4 من مدينة كرينك و6 من مدينة الجنينة.

وأضافت” تمّ تشريح عدد 6 من الضحايا و4 لم يتم تشريحهم بعد”.

وتابعت” هناك صعوبات بالغة تواجه الكوادر الطبية والجهات ذات الصلحة للقيام بدورهم”

والأحد، شهدت مدينة كرينك بغرب دارفور، أحداث عنفٍ دامية، أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى ونزوح عشرات الأسر من المعسكر.

وتشهد مناطق عديدة في دارفور بين حين وآخر اقتتالا دمويًا بين القبائل، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

باج نيوز