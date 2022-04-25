كوليبا: فرنسا أكدت أن دعمها لكييف سيزداد بعد فوز ماكرون





أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الاثنين، أن نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أكد له في اتصال هاتفي على أن دعم باريس لكييف سيزداد قوة بعد فوز إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أنه بحث مع لودريان تسليم أسلحة إلى أوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات على روسيا.

كما أشار إلى أن الجانبين ناقشا أيضا خلال الاتصال منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن ماكرون أعيد انتخابه، يوم الأحد، رئيساً لفرنسا لولاية ثانية، بعدما تغلب على منافسته مارين لوبان.

مدافع قيصر

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن في وقت سابق، أن بلاده تعتزم تسليم أوكرانيا مدافع “قيصر هاوتزر ذاتية الدفع وآلاف القذائف” لمواجهة القوات الروسية.

وأكد في مقابلة مع صحيفة “سود ويست”، السبت، أن فرنسا سلمت أوكرانيا صواريخ موجهة من طراز ميلان المضادة للدبابات.

كما قال: “سلمنا أوكرانيا معدات كبيرة، من ميلانو إلى سيزار، بما في ذلك عدة أنواع من الأسلحة”.

وأضاف: “أعتقد أننا يجب أن نستمر على هذا الطريق، يجب أن نساعد الأوكرانيين قدر الإمكان، لكن يجب أن نكون حريصين على ألا نشارك في الحرب أبدا”، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

العربية نت