شاهد بالفيديو والصورة.. السودانية “آية آفرو” تظهر لأول مرة بدون (ميك أب) وتقدم كريم للخالات





أثارت عارضة الأزياء السودانية المودل “آية آفرو”، ضجة، عقب ظهورها لأول مرة بدون (ميك أب) بمقطع فيديو، عرضت فيه كريم قالت يناسب ما وصفتهن (بالخالات).



وكانت “آفرو” قد كشفت في لقاء سابق، بأنها تشتري شهرياً مستحضرات تجميل بمبلغ 900 دولار من متجر باك، مؤكدة بانها لن تتزوج إلا من (الشوقر دادي) وأن يكون عمره مابين ال40 الى 50 عاما”.

ودرجت “آفرو” على إثارة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعند سؤالها حول ما يصاحب ظهورها من انتقادات قالت: بأنها لا تأخذ هذه الانتقادات محمل الجد لأن منهم (المكتئب والتعبان نفسياً والمفلس، ومنهم الدنيا جايه عليهو يفرغ طاقته السلبية في الكومنتات).

الخرطوم: (كوش نيوز)