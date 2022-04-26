شاهد بالفيديو.. بتنفيذ موسيقي جديد.. فنانة مصرية تبدع وتتألق في أداء الأغنية السودانية (شارع النيل) ومتابعون سودانيون: (أبدعتي ومفروض مافي زول يغنيها تاني غيرك)





قامت مطربة مصرية بأداء الأغنية السودانية الشهيرة والتي لاقت رواجا واسعاً عند الجمهور وبعض الفنانين العرب (الليلة بالليل نمشي شارع النيل).

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشرت الفنانة المصرية مرام مقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله وهي تغني الأغنية السودانية بتوزيع موسيقي جديد رفقة فرقتها.

وأبدت المطربة سعدتها بترديد الأغنية وكتبت على حسابها عبر فيسبوك والذي تتابعه محررة موقع النيلين (الليلة بالليل أول مرة ع المسرح).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان تجاوب مع صوت الفنانة وتجديدها للأغنية, حيث أشاد عدد كبير من المتابعين بصوت الفنانة المصرية وتجديدها للأغنية واهتمامها بالفن السوداني.

حيث كتب أحد المعلقين مشيداً بالفنانة: (أبدعتي ومفروض مافي زول يغنيها تاني غيرك), وتشير محررة موقع النيلين إلى أن صاحب الأغنية الفنان السوداني الشاب شكر الله عز الدين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين