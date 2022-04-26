شاهد الفيديو الذي حقق أعلى نسبة تفاعلات.. رغم ظروف البلد وتردي الأوضاع شباب سودانيون ينتشرون بهمة ونشاط في الشوارع والتقاطعات ويوزعون وجبة إفطار لأصحاب المركبات





حقق مقطع فيديو سوداني أعلى نسبة مشاهدات على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في أول يوم من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن أبطال المقطع المتداول بحب كبير, شباب سودانيون بادروا على فعل خير عظيم وذلك بانتشارهم في الشوارع والتقاطعات بالعاصمة الخرطوم من أجل إفطار الصائمين الذين لم يشفع لهم الوقت بالافطار في الأماكن التي يودون الذهاب اليها.

حيث ظهر هؤلاء الشباب في المقطع المتداول وهم يفي قمة السعادة أثناء توزيعهم للمياه والأكل على كل أصحاب السيارات بعد اذان المغرب.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد سطر مرتادي مواقع التواصل منشورات أبدوا فيها إعجابهم الكبير بمجهود الشباب.

وكتبت إحدى الصفحات الناشرة للمقطع (رغم ظروف البلد والوضع الاقتصادي مازال زول بلدي يمد يده بالخير للآخر فالصفات لاتزول بصعوبات الحياه يصبح الكرم وحب الآخر من صفات بلادي كل الحب والتقدير).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين