شاهد بالفيديو.. ضرب عنيف واشتباكات بالأيدي وفيلم أكشن خلال استضافة اليوتيوبر والممثل السوداني (برهومي) في برنامج المقالب (الفتيل)





تواصلت حلقات برنامج المقالب الشهير الفتيل) الذي يقدمه الإعلامي مصعب سومي الشهير باسم (زول سغيل) والمتخصص في استضافة النجوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاءت حلقة الممثل واليوتيوبر الشهير برهومي قوية وحملت بداخلها فيلم أكشن.

حيث فقد الممثل أعصابه واعتدي على مقدم البرنامج وطاقم العمل بالضرب على طريقة أفلام الأكشن الشهيرة.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج تقوم على خداع النجوم عبر استدراجهم لأحد المطاعم بالخرطوم للاتفاق حول عمل مع مستثمر أجنبي صاحب نفوذ.

وبعد ذلك ينسحب المستثمر ويظهر مقدم البرنامج وهو متخفي ليطالب الضيف بدفع فاتورة الطلبات بطريقة مستفزة, الأمر الذي يغضب ضيف الحلقة ويخرجه عن طوره.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين