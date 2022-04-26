نشر (3350) شرطياً و (348) دورية مرورية لتفويج المركبات السفرية لقضاء عطلة عيد الفطر





أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن نشر (3000) شرطي و(350) ضابطاً، إضافةً الى (348) دورية مرورية مُجهّزة بكافة تجهيزاتها الفنية، وذلك لتفويج البصات السفرية الخميس المُقبل لمُختلف ولايات البلاد لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور الفريق شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم، عن اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية لانطلاقة مشروع تفويج المركبات السفرية من ولاية الخرطوم إلى ولايات البلاد المختلفة الخميس المقبل لتمكين المواطنين من قضاء عطلة عيد الفطر المبارك مع ذويهم.

وأوضح الفريق نصر الدين، خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي عقدته الإدارة العامة للمرور بدار الشرطة ببري والخاص بتفويج المركبات السفرية بحضور مديري الدوائر والإدارات بالإدارة العامة للمرور والذي يجئ تحت شعار (أوصل سالماً) أن مشروع التفويج نبع كفكرة مرورية منذ العام 2002م ، وارجع ذلك للزيادة المضطردة في عدد المركبات الخاصة والعامة وضيق الطرق الدخلية، إضافةً للسرعة الزائدة التي يستخدمها بعض سائقي المركبات مما نتجت عنه زيادة واضحة في الحوادث المرورية راح ضحيتها أبرياءٌ، مبيناً أن التفويج يهدف إلى تقليل نسبة وقوع الحوادث المرورية بتحديد السُّرعة للمركبات ومنع التخطي الخاطئ وتكثيف انتشار منسوبي المرور على طرق المرور السريع لإحكام عمليات الضبط المروري للمركبات، مُشيداً بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الإعلامية لإنفاذ برامج التوعية والإرشاد لكافة مُستخدمي الطريق باعتبار أنّ الإعلام شريكٌ في تحقيق السَّلامة المُرورية، مُضيفاً أنّ إدارته وضعت عدداً من التدابير الاحترازية لمنع وقوع الحوادث المرورية باستخدام التقنية في برنامج التتبع الجُغرافي للمركبات إضافةً للرادار، داعياً السائقين إلى ضرورة اتّباع إرشادات رجال المرور والعمل بالنُّظُم واللوائح المُرورية المُنظّمة لعملية السير، مُشيداً بدعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لبرامج وأهداف المرور.

من جانبه، قال مدير دائرة المرور السريع اللواء شرطة ياسر مضوي وقيع الله، إن إدارته أكملت كافة استعداداتها بتفويج المركبات السفرية لمختلف ولايات البلاد وذلك عبر نشر (3000) شرطي مرور و(350) ضابطاً برتب مختلفة بطرق المرور السريع، وذلك للمراقبة وتسهيل حركة السير بمشاركة، كما كشف مضوي كذلك عن نشر (348) دورية مرورية مجهزة بكافة تجهيزاتها الفنية للعمل في تفويج المركبات الذي سيدشنه يوم الخميس المقبل وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة، مُوضحاً بأن تفويج المركبات يأتي ضماناً لوصول المواطنين إلى ذويهم بسلام، كاشفاً عن تجهيز عنبر للإصابات والطوارئ لمصابي الحوادث المرورية بولاية نهر النيل.

في ذات السياق، أكد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم بالإنابة العميد شرطة عمار رحمة الله، جاهزية مشروع التفويج بالولاية من خلال وضع خطة خاصة بالعشر الأواخر تستهدف الأسواق ومداخل ومخارج الكباري والتقاطعات، وناشد عمار المُواطنين بضرورة عدم تخطي الإشارة الحمراء في الطرقات الخالية وعدم عكس الشارع للحد من وقوع للحوادث المرورية، مُضيفاً أن الولاية بها أكثر من (117) عربة مقننة ومسجلة بطرق وشوارع الولاية.

من جانبه، كشف الأمين العام لغرفة البصات السفرية أحمد الطريفي، عن تجهيز (4000) بص لنقل المواطنين إلى ذويهم بمختلف ولايات البلاد وذلك لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك، نافياً وضع أي زيادة على تذاكر السفر، مؤكداً عمل تنسيق الغرفة مع إدارة المرور لتحقيق السلامة المرورية.

وقال (المكتب الصحفي للشرطة)، إن وزير الداخلية المكلف المدير العام لقوات الشرطة سيدشن يوم الخميس المقبل بمنطقة الباقير جنوبي الخرطوم تفويج المركبات السفرية بمشاركة واسعة من كافة الجهات ذات الصلة

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة