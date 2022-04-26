وزير التعليم العالي: فتح الجامعات في مواقيتها المحددة





أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف ان وزارته تضطلع بمسئولية كبيرة تجاه إستقرار الجامعات في الفترة المقبلة التي بذلت فيها الوزارة جهوداً كبيرة لضمان إستقرار تلك الجامعات والإسراع بفتحها في الوقت المحدد.

وأمن بروفيسور دهب خلال لقائه أمس بمكتبه مديري جامعات الدلنج ، الجزيرة والجامعة التقانية بحضور دكتورة عايدة وداعة مدير المكتب التنفيذي الوزاري ، أمن على رؤية الجامعات في المجالات الأكاديمية والإدارية وخطتها لتطوير هذه المؤسسات ورفع كفاءة العاملين بها ، مؤكدا وقوفه مع ادارة الجامعات حتى تتمكن من أداء رسالتها، والمساهمة في تطور ونهضة المجتمع ، مشيراً الي أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قادرة على أن تلعب دوراً بارزاً في مناطقها.

وناقش اللقاء كذلك عدداً من القضايا التي تسهم في تحسين بيئة العمل بالجامعات والتوسع في مجالات البنى التحتية وخلق شراكات ذكية تسهم في المحافظة على الإستقرار الأكاديمي، حيث أكد الوزير ضرورة الاهتمام بالمناشط اللاصفية للطلاب وتحسين البيئة الجامعية، داعيا لتوفير الدعم اللازم للجامعات مع بداية فتحها.

أكد مديرو الجامعات المعنية إهتمامهم البالغ بكل القضايا التي طرحت من أجل إستقرار الدراسة بكافة الجامعات والدور الذي تضطلع به في خدمة المجتمع ورسالتها التعليمية والتوعوية.

سونا