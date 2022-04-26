مزارعو الشمالية: لن نزرع القمح في الموسم المقبل





أعلن اتحاد المشاريع الزراعية الاستثمارية الوطنية بالولاية الشمالية، ومزراعين بالولاية مقاطعة زراعة القمح الموسم المقبل، وشددوا على أن قرارات وسياسات الدولة الأخيرة دائماً ما تأتي بضرر على ولايتي الشمالية ونهر النيل.

وكشف أمين عام اتحاد المشاريع الزراعية الاستثمارية الوطنية بالولاية الشمالية محمد عوض محمد خير في تصريح لـ(اليوم التالي) أن مزارعي الشمالية عقدوا اجتماعين منفصلين مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأشار إلى أن البرهان أكد بنفسه عدم عدالة السعر التركيزي لجوال القمح ومساواة مزارعي الشمالية بالجزيرة لجهة اختلاف تكلفة الإنتاج.

وشدد محمد خير على أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ أي قرار بشأن معالجة السعر التركيزي للقمح وقال: (نعيش حالة من الذهول والاستغراب بأن قرارات رئيس المجلس السيادي لا تنفذ)، وأضاف: (البرهان وجه في حديث موثق ومكتوب وزارة المالية أمامنا في اجتماع رسمي بعدم مساواة مزارعي الشمالية بالجزيرة في السعر التركيزي للقمح)، وأشار إلى أن حتى مزارعي الجزيرة رغم أنهم يستخدمون الري الانسيابي غير راضين بالسعر التركيزي.

هناك مزراعون سيدخلون السجون.

استنكرنا كلام البرهان الذي لم ينفذ

نعيش حالة من الذهول والاستغراب في اتحاد المشاريع الزراعية بالولاية الشمالية وصغار المزارعين بأن قرارات رئيس المجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان لا تنفذ) وأضاف: (البرهان وجه في حديث موثق ومكتوب وزارة المالية أمامنا في اجتماع رسمي بعدم مساواة مزارعي الشمالية بالجزيرة في السعر التركيزي للقمح)، وأشار إلى أن حتى مزارعي الجزيرة رغم أنهم يستخدمون الري الانسيابي غير راضين بالسعر التركيزي.

واكتب علي لساني كأمين عام اتحاد المشاريع الزراعية.. أننا ندعو للتصعيد أن كل مزارعي الشمالية سيتأثرون بهذا السعر، إننا لن نزرع العام المقبل وأننا مستهدفون وأن وزارة المالية لا تهتم لمشاكلنا.. ولكنها ستستوعبه عندما نترس مرة أخرى وعندما نغلق سد مروي ونقفل مكيف مكتبو حيعرف القفلو وعشان شنو..

صحيفة اليوم التالي