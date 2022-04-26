رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من الرئيس الزيمبابوي





تسلم رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا ،تتعلق بمسار العلاقات الثنائية وسبل دعم وتطوير آفاق التعاون المشترك.

جاء ذلك لدى لقائه ببيت الضيافة اليوم سفير زيمباوي لدى السودان السفير إيمانويل قمبو،الذي سلمه الرسالة.

وأوضح السفير الزيمبابوي في تصريح صحفي أن الرسالة تأتي ردا على الرسالة الخطية التي بعث بها رئيس مجلس السيادة لنظيره الزيمباوي، والتي كان قد سلمها عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر خلال زيارته لزيمبابوي أواخر شهر مارس الماضي. مبينا أن العلاقات التي تربط بين البلدين علاقات تأريخية تعود لما قبل إستقلال زيمبابوي مشيرا إلى الدعم والمساعدة التي قدمها السودان لحركات التحرر في إفريقيا إبان حقبة الإستعمار.

وأشار السفير إيمانويل لعلاقات التعاون المتميزة بين السودان وزيمبابوي مبينا أن البلدين تربطهما مجالات تعاون ثرة في الزراعة والتعدين والسياحة وقال أن وجود الدولتين في منظمة الكوميسا كفيل بتعزيز أفاق التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين .

وكالة سونا