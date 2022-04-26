التعليم العالي: فتح الجامعات في مواقيتها المحددة





أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بروفيسور محمد حسن دهب، أنّ وزارته تضطلع بمسؤولية كبيرة تجاه استقرار الجامعات في الفترة المقبلة التي بَذلت فيها الوزارة جُهُوداً كبيرة لضمان استقرار تلك الجامعات والإسراع بفتحها في الوقت المُحدّد.

وأمّن دهب خلال لقائه بمكتبه اليوم، مديري جامعتي الدلنج والجزيرة والجامعة التقانية بحضور دكتورة عايدة وداعة مدير المكتب التنفيذي الوزاري، أمّن على رؤية الجامعات في المجالات الأكاديمية والإدارية وخُطتها لتطوير هذه المؤسسات ورفع كفاءة العاملين بها، مؤكداً وقوفه مع إدارة الجامعات حتى تتمكّن من أداء رسالتها، والمُساهمة في تطوُّر ونهضة المُجتمع، مُشيراً إلى أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قَادِرَةٌ على أن تلعب دوراً بارزاً في مناطقها.

وناقش اللقاء كذلك، عدداً من القضايا التي تسهم في تحسين بيئة العمل بالجامعات والتوسُّع في مجالات البنى التحتية وخلق شراكات ذكية تسهم في المُحافظة على الاستقرار الأكاديمي، حيث أكّد الوزير ضرورة الاهتمام بالمَناشط اللا صفية للطلاب وتحسين البيئة الجامعية، داعياً لتوفير الدعم اللازم للجامعات مع بداية فتحها.

صحيفة الصيحة