قالت (خلي فيفي عبده تمثل معاك) ..”عشة الجبل” تفتح النار على الكوميديان “جلواك” وتصفه بـ “الأراجوز”





فتحت المطربة السودانية “عشة الجبل” النار على الممثل الكوميدي “محمد جلواك” ووصفته بـ “الأراجوز”، على خلفية ما عدته تقليل من شأنها في حوار بقناة البلد.

وقالت المغنية عشة الجبل: الحمد لله عارفه قيمة نفسي وماشة بخطي ثابتة ومتقدمة والبنكر الحاجة دي إلا يكون حاسد وحاقد.

واضافت في حديثها لفن الخبر اقول للاسمو جلواك انا المابشرفني امثل معاك لانك (ارجوز) مابتقدم حاجة منها فائده وخلي فيفي عبدو تجي تمثل معاك.

وكان الممثل الكوميدي، “محمد جلواك”، قد أكد رفضه القاطع، لأي عمل فني، يعُرض عليه بالمشاركة مع المطربة “عشة الجبل” مهما كان حجم امكانياته الضخمة.

وقال “جلوك” في إجابة له على سؤال ببرنامج اعترافات بقناة البلد، إذا عُرض عليك عمل فني مع المطربة عشة الجبل بتوافق، أجاب بلا (لأنه ماعندو معاها كيمياء) أي توافق، وتابع (بصراحة غني القونات دا يزعجني).

مضيفاً: بأنه ما بشتغل مع أي زول، لأنه ما عندو علاقة أصلاً بها. وأوضح “جلواك” بأن مدرسته وعشة الجبل لاتتوافق، لمشاهدته لها أعمال فنية غير التمثيل، لذا (أنا وهي ما بنتلاقى).

الخرطوم: (كوش نيوز)