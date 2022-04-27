شاهد بالفيديو.. الإعلامية السودانية شهد المهندس تفاجئ متابعيها وتغني أشهر الأغنيات السودانية والمصرية وهذا رأي الجمهور في صوتها!!





كشفت المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس عن موهبة جديدة تضاف لموهبتها في التقديم البرامجي والحوارات.

حيث ظهرت شهد وهي تغني لأول مرة وذلك خلال استضافتها رفقة شقيقتها هبة المهندس في برنامج نجوم في الفخ الذي تقدمه الإعلامية لينا زين العابدين.

وتغنت نجمة قناة النيل الأزرق وسودانية 24 بعد طلب من مقدمة البرنامج بالأغنية السودانية الشهيرة والقديمة (هودنا يا هودنا).

كما لبت رغبة المذيعة أيضاً بغنائها لإحدى الأغنيات المصرية والتي حققت شهرة واسعة هذه الأيام (صدقيني لو بأيدي) للفنان المصري أحمد سعد.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم سجلوا إشادة كبيرة بصوت شهد المهندس ووصفوها بالرقيقة صاحبة الصوت الجميل, كما طالبوها بالاستمرار في الغناء وتطوير إمكانياتها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين