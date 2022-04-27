



• كرينك ..الدم المسفوح علي رؤوس التلال والأرض المغطاة بالتعب ..والفجيعة ..

• كرينك ..مأساة الوقت ..وكارثة الزمن الحاضر وعودة إلي تاريخ داحس والغبراء ..

• كرينك تقاطعات الأرض والجغرافيا والتاريخ ..

• كرينك ..فضحت كل السياسيين في السودان ..

• كرينك فتحت جرح دارفور المنوسر بكل قبحه وقيحه وصديده ..

• كرينك ..لن يستطيع أصحاب العمم والشالات الأنيقة منع رائحة دم القتلي المظلومين من تجاوز حاسة الشم وعطورهم النفاذة لتصل إلي قلب الفضيحة الصادمة في دواخلهم ..

• كرينك ..أعادت مأساة دارفور إلي نقطة أبعد وأقسي من سنواتها الأولي ..هذه المرة ستضغط المنظمات الدولية التي تنشط منذ سنوات لتقسيم دارفور وفصلها عن السودان .. هذه المرة ستنشط تلك المنظمات وممايؤسف له أن الوالغين في قتل الأبرياء من النساء والرجال والشيوخ والأطفال والأبرياء قد وفروا أدلة دامغة علي جريمتهم بالصورة الصادمة ودم الفجيعة وصوت الأبرياء من الضحايا والمساكين الذين حصدتهم آلة القتل اللئيمة وأحرقتهم نار الصراع القبلي والإثني البغيضة ..

• كرينك . فضحت حالنا البائس وكشفت بؤس واقعنا التافه ..

• كرينك ..قالت بشلال الدم إنه ليس للسودانيين حكومة تليق بتاريخهم وتحدياتهم الحاضرة ..

• كرينك ..فضحت كل الجالسين علي كراسي السلطة الخربة ..مجلس سيادي ..حركات دارفور المسلحة التي ذاقت طعم السلطة اللذيذ فآثرت البقاء في الخرطوم ولاتزور دارفور إلا لساعات ..ثم تعود !!

• كرينك ..كشفت ظهر الإدارات الأهلية في دارفور ..

• كرينك ..خلطت كل الأوراق بالدم والفجيعة وفتحت جرح دارفور المنوسر بكل قيحه وصديده ..

• إنها الحقيقة الصادمة علي رماد الأرض الخراب ..وجثث الأبرياء المحترقة ..

• كرينك .. لاحول ولاقوة إلا بالله ..

عبد الماجد عبد الحميد