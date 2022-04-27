شاهد بالفيديو.. بالتشيرت القصير الراقصة والمودل السودانية آية أفرو تظهر لأول مرة بدون مكياج وتكشف عن علاجها لمشاكل إحمرار وجهها..ومتابعون: (والله شكلك اتغير وما عرفناك)





ظهرت المودل والراقصة السودانية الشهيرة آية أفرو لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون مكياج, وذلك خلال عرضها لدعاية لإحدى شركات مستحضرات التجميل.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت أفرو خلال المقطع الذي خصصته للفتيات من أجل الاستفادة والاهتمام ببشرتهن, وهي ترتدي تشيرت قصير.

وأشادت المودل المثيرة للجدل بالمنتجات التي عرضتها ووصفت مميزات كل واحد منها, كما كشفت عن إحمرار في وجهها قامت بمعلجاته بإحدى المنتجات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا اهتمامهم بمقطع آية أفرو وقاموا بتداوله تحت عنوان (شاهدوا المودل آية أفرو لأول مرة من غير مكياج) وكتب ساخر (والله شكلك اتغير وما عرفناك بدون مكياج).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين