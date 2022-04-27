العفو عن القصاص في (14) شاباً محكومين بالإعدام





طوت قبيلتا الجموعية والهواوير، صفحة الخلاف بينهما وأعلنتا مساء اليوم بالريف الشمالي محلية كرري، الصلح بينهما والعفو عن المحكومين بالإعدام في الأحداث التي وقعت بين القبيلتين إبان الاحتفال الذي أُقيم بمنطقة النوبة.

ودعا والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، سكان الريف للتمسُّك بالمكتسبات والموروثات الاجتماعية والتي كانت مضرب الأمثال في التعايش السلمي والاستقرار بين مكونات ومجتمعات القرى. وامتدح الوالي لدى مُخاطبته اللقاء الحاشد، جهود قيادات المنطقة ولجان المساعي الحميدة بإنهاء الخلاف الذي بدأ من العام 2015م.

الجدير بالذكر أنّ الصلح ترتّب عليه العفو عن حق القصاص لعدد (14) شاباً حُكم عليهم بالإعدام.

صحيفة الصيحة