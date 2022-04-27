وفاة عضو لجنة مقاومة في ظروفٍ غامضة





أعلنت لجنة مقاومة كافوري بالخرطوم، عن وفاة الثائر منيب نور الدائم، في ظروفٍ غامضةٍ. وقالت اللجنة” في تعميمٍ على صفحتها الرسمية بالفيس بوك” أمس الثلاثاء”، على صدى تناقل بعض المنصات لشائعات عن سبب وفاة رفيقنا الثائر منيب نور الدائم نريد أنّ نبيّن الحقائق ؛ أوّلاً وهي في فجر يوم الاثنين وُجد المرحوم مفارقاً الحياة داخل مكان سكنه في جمهورية مصر؛ حيث وُجدت جثته هو وأحد أقربائه”. وتابعت” حتى هذه اللحظة يترقّب ذوو وأحباب المرحوم تقرير المشرحة عن سبب الوفاة”.

صحيفة الحراك السياسي