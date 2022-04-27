والي غرب دارفور : تدابير لتعزيز الأمن والاستقرار بالولاية





أكد والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس عبدالله ابكر أن حكومته إتخذت حزمة من التدابير الأمنية لتعزيز الإستقرار بالولاية.

وقال فى حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالجنينة ان هناك عددا من القوات النظامية وصلت الولاية ، متوقعا وصول قوات أخرى خلال اليومين القادمين إلى الولاية قادمة من المركز ، فضلا عن قوات مماثلة للحفاظ على المدنيين بمحلية كرينك.

وأعرب الوالي عن أسفه للأحداث التي إندلعت بمحليتي كرينك والجنينة، واصفا أحداث كرينك بأنها تعد جريمة أخلاقية، وأشار الى ان عدد القتلى يقدر بنحو 201 قتيلا و103 جريحا، مشيرا إلى جهود حكومته في تشكيل لجنة تحقيق لكشف هوية الجناة في غضون الأيام المقبلة وتقديمهم للعدالة.

و أشار الى ان حكومته فور إندلاع احداث كرينك أرسلت تعزيزات أمنية ،و أدت هذه الاحداث خلال يوم أمس الأول الى نزوح عدد من سكان احياء الجمارك والجبل وكريندق والمدارس إلى داخل المدينة.

صحيفة الصيحة