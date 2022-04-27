مسؤولة حقوقية تنتقد سجن كافالا: المحاكم تعمل وفق تعليمات الحكومة





انتقدت مسؤولة بارزة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، القضاء التركي، وذلك في معرض تعليقها على حكمٍ بالسجن المؤبد صدر قبل يومين من قبل محكمة في إسطنبول بحق رجل الأعمال البارز عثمان كافالا المعروف بأنشطته الخيرية، والذي احتجز في 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017، حيث رفضت أنقرة لاحقاً إطلاق سراحه رغم مطالبات حلفائها الغربيين بذلك مرّاتٍ عديدة.

وقالت إيما سنكلير ويب، ممثّلة المنظمة الدولية في تركيا وآسيا الوسطى، إن “صدور الحكم المؤبد بحق كافالا يأتي كدليلٍ وافٍ على أن المحاكم في تركيا تعمل بموجب تعليماتٍ من الرئاسة

العربية نت