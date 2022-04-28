



أحذروا… ربما هي اشارات من الله.. فولكر يحمل وجه ثعلب وود لباد صفة لثعبان

ذكرنا…

من قبل ونكرر الان ان سبب محنة السودان هي انتظار المعدوم …

كل ما حدث لسودان من أذى سببه التأخير…

وللأسف الدولة تتأخر الآن من التقدم إلى الأمام في انتظار توافق حزبي لن يتم..

تسعة طويلة… غلاء أسعار… عملاء يتجولون في السفارات.. فوضي في كل مكان ثم قتل دموي في دارفور…

ورغم ذلك…

مازالت الدولة في انتظار بت الأمام وكمال عمر والدقير والحزب الشيوعي القمى وحزب البعث الفوضوي أن يتحرك ضميرهم الوطني…

من لم يقتل في دارفور بالرصاص فهو ميت في الخرطوم بالهم والغم والحسرات..

والدولة تنتظر…

جثث بالعشرات تحمل إلى القبور وأخرى تعفنت في المشارح في دولة اللادولة التي شاخت وشاهت وهي تنتظر توافق من اتفقوا أن لايتوافقوا ..

حدثوني عن تاااايه شرب من سراب الصحراء ونجا.. أو حدثوني عن الجمل الذي عبر من سم الخياط…فكلها مستحيلات ولكم هي كثيرة المستحيلات في شمس سياسة الخرطوم الحارقة…

في دولة اللادولة ودلباااااد وفولكر يتجولان في بويتات الأحزاب إناء الليل وأطراف النهار ورغم ذلك حكومة القصر تنتظر توافق وطني…

اي توافق تنتظرون في زمن الشياطين…؟!

التوافق الوطني يصنعه الدستور.. والدماء يحقنها القانون.. ودولة بلا دستور ولا قانون بلاشك تحكمها الفوضى ونهايتها الانهيار ..

اضرررررب..

يا برهان المنضدة وشتت أفكار الخونة ثم اخرج على الناس بقرارات تهتز لها أركان البلاد…

*/ الغاء الوثيقة الدستورية..

*/ تفعيل دستور ٢٠٠٥..

*/ تمديد حالة الطواري والحسم في إجراءاتها …

*/ إعلان رئيس الوزراء وبالتالي وزراء الدولة في خمس وزارات سيادية فقط..

*/ مراجعة الخدمة المدنية ودوايين الدولة وبتر السوس الذي ينخر فيها…

*/ اعادة عمل هئية العمليات وجهاز الأمن والمخابرات بكامل الصلاحية..

*/ رفع همة الشرطة وأعطاءها الصلاحيات والحصانة..

*/ نشر الجيش في كل إقليم دارفور…

*/ إعلان مواعيد الانتخابات وبداية إجراءاتها…

*/ إعلان مفوضية الانتخابات وبداية إعداد قانونها …

*/ إعلان مفوضية الفساد

*/ إعادة المحكمة الدستورية للعمل…

*/ فرض هيبة الدولة وتعزيز سيادتها بطرد كل أجنبي يتدخل في شئونها…

افعلها..

يا برهان قبل أن تضيق عليك حلقة الخناق وتفقد الجمل بما حمل…

افعلها فقد منحك الله من الوقت ما فيه الكفاية..

انتظار..

اتفاق أحزاب متناحرة داخل نفسها بدليل برمة الذي يوقع مساءاََ وبت الإمام التي تنفي صباحاََ مضيعة لزمن وطن وهن العظم منه واشتعل الراس شيبا..

يا برهااااان..

أنت مسؤل أمام الله من الوطن وليس من توافق أحزاب لن تتفق.. فاحذرررر أن يضلوك فتلقى الله وقدضيعت أمانة أبينا الأرض والجبال أن يحملنها…

حذاري يا برهان من شيطان دار الندوة فولكر الذي جعل الله إشارة مكره وخبثه وذكاءه الشرير في وجهه الذي يشبه الثعلب..

حذاري من ودلباااااد الذي يحمل صفات الثعبان في اسمه…

حذاااااري يا برهان من أن يضيع الوطن في فوضى لاتبقي ولاتذر..

أفعلها يا برهان قبل فوات الأوان…

( منصور الهادي)