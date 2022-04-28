بقال: وجود هؤلاء في الحرب كان أفضل للسودان من وجودهم وهم في السلام





عندما وقع الدكتور التجاني سيسي اتفاقية سلام دارفور بالدوحة ومعه مجموعة كانوا من خيرة ابناء دارفور بحر ابو قردة ودبجو وأخرون .. ظلت دارفور تنعم بالخيرات طوال فترة الاتفاقية وظلت تشهد التنمية والأستقرار وتشييد قري نموذجية متكاملة ومشروعات العودة الطوعية ومشروعات المياه والكهرباء والطرق والزراعة والتعليم والصحة والجامعات وأسبوعياً يتم وضع حجر أساس لمشروع ويتم تنفيذه وأفتتاحه ولعبت دولة قطر دوراً كبيراً في دعم تنمية وأستقرار السودان ودارفور ودعمت السودان بمليارات الدولارات ..

وقتها رفض جبريل وحجر والهادي ادريس ومناوي وغيرهم التوقيع علي اتفاقية الدوحة . وظلت دارفور مستقرة من الأعوام 2009 الي 2019 وتكاد الحرب شبه أنتهت وكل مدن وارياف وقري دارفور لم تشهد طلقة وعاد معظم النازحين لقراهم ومدنهم وبدأت الزرعة والحصاد والانتاج وغيرها ..

وجاءوا الأن في الزمن الأغبر عبر ما يسمي بسلام جوبا وعادت دارفور للمربع الأول وبعد عودتهم شهدت دارفور حرب ضروس أكثر مما عندما كانوا في الحرب ، الصراعات القبلية والقتل الذي حدث في عهد سلام هؤلاء لم يحدث طوال فترة وجودهم في الحرب . عدد القتلي في عهد السلام المزعوم لم يحدث طوال فترة الحرب ،، جاء هؤلاء ودمروا دارفور ولم يقدموا شي لدارفور لم يتم صيانة طريق في عهدهم دعكم عن تشييده ؟ لم يضربوا ولا حتي بوهية في سور مدرسة مشيدة دعكم عن بناءها ؟

وجود هؤلاء في الحرب كان أفضل للسودان من وجودهم وهم في السلام فلم يستفيد منهم البلاد شي سوي الخسران والحرب من جديد ؟

ماذا تعني السلام ؟

▪︎ هل السلام ليكون جبريل وزيراً للمالية والهادي أدريس عضو سيادي وحجر عضو سيادي ومناوي حاكم أقليم بلا أقليم ؟ واحمد أدم بخيت وزير تنمية ونمو وزير معادن ؟ هل هذا هو السلام ؟

▪︎ ماذا يعني وجود هؤلاء في السلطة في الخرطوم ودارفور غير أمنة وغير مستقرة أمنياً وقتلي بالعشرات والمئات بين كل فترة وأخري في كل ولايات دارفور الخمسة ؟

▪︎ منذ التوقيع علي سلام جوبا المزعوم القتلي في دارفور تجاوزت الآلف عن أي سلام يتحدث هؤلاء ؟

▪︎ لا وجود لحركات العدل والمساواة ولا تحرير ولا الجبهة الثورية ولا التحالف ولا غيرهم في أرض الواقع في دارفور ؟ منذ أحداث قوز دنقو وأحداث جبل مرة وغيرها تم القضاء علي كافة جيوب الحركات المسلحة وأصبحوا لا وجود لهم ..

▪︎ بعد مجيئهم للخرطوم تم تجنيد مجموعات كبيرة من المدن ومنحهم الرتب المجانية بأعتبار أنهم جيوش للحركات والرتب تباع وتشتري هنا في أسواق الخرطوم والفاشر ونيالا والجنينة والضعين .

▪︎ ما يحدث في دارفور كرينك الان أذا كانت الأنقاذ موجودة لطالبوا بمحاكمة البشير وقادة الانقاذ في لاهاي ولقامت المنظمات والعملاء بكتابة تقارير لاسيادهم في الغرب بأن ما يحدث ابادة جماعية وتطهير عرقي ؟

▪︎ السؤال البشير غير موجود الان في السلطة ولا الانقاذ موجودة في السلطة فمن الذي يقتل المدنيين العزل ومن الذي يمارس التطهير العرقي والابادة الجماعية ؟ وإين هيئة محامي دارفور وبياناتها واين المنظمات الكنسية وبياناتها ؟ وإين عملاء لاهاي وبياناتهم وإين واين ؟

▪︎ يجب إلغاء ما يسمي بسلام جوبا وجود هؤلاء العطالة ومعارضي وحركات الفنادق واوربا ولندن وغيرها دمار للبلاد فقط وخصماً علي دارفور .

▪︎ غداً لو تم الاعلان عن الإنتخابات فلن تدخل الحركات المسلحة أي إنتخابات بل تعود مرة أخري للحرب لتأتي بالتفاوض والسلام كما فعل مناوي من قبل عندما جاء عبر سلام ابوجا وعمل مساعداً للرئيس ورئيس سلطة دارفور الاقليمية لسنوات ورفض الانتخابات وتمرد من جديد وعاد مرة أخري بأتفاقية جوبا .. وغداً سيذهب فور الأعلان عن الانتخابات ، فهؤلاء يريدون الحكم عبر البندقية فقط لا عبر الديمقراطية ولن تتحول الحركات الي أحزاب سياسية بل يريدون وضعاً إستثنائياً وللأبد ..

*إبراهيم بقال سراج*