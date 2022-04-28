شاهد بالفيديو: “الولد ذي البرتقالة” .. بعد ظهوره بجلابية “مكرفسة” على الهواء صلاح سندالة يتغزل في مقدم البرنامج





إستضاف برنامج المطب الذي يقدمه المنتصر بالله صلاح سنداله الذي إشتهر بفيديوهاته المضحكة تعليقاً على أي حديث أو فيديو يطرحه أحد شخصيات المجتمع ونجومه.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) كان قد ظهر سنداله في الإستضافة وهو يرتدي جلابية “مكرفسة” وبعد أن علق عليه متابعيه ظهر في فيديو آخر وهو يتحدث عن ظهوره بتلك الجلابية حيث قال “لو استحميت مية مرة وجيت قعدت جمب مونتي برضو بتشاف وسخان”

الخرطوم:(كوش نيوز)