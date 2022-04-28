أمين حسن: أطردوا دجاج الخلا





أطردوا دجاج الخلا

من العار أن يأتي الأجانب ليحدثونا عن الحقوق حقوق السودانيين في صناعة حاضرهم ومستقبلهم… ولكنه الوهن من جهةوالعمالة والإرتزاق من الجهة المقابلة.

خبر :

الخرطوم – تاق برس- حددت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والايقاد؛ إنطلاق موعد الحوار بين الفرقاء السودانيين ما بين 10 و12 مايو المقبل.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ود لبات في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان يونيتامس فولكر بيرتس وممثل إيغاد إسماعيل ويس؛ إن الحوار سيكون عقب نهاية الأسبوع المقبل من عيد الفطر المبارك خلال يومي 10 و12 مايو المقبل.

وقال ودلباد إن المؤتمر الوطني غير مدعو للمرحلة الثانية للمشاورات ومشاركة المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن (غازي) قيد الدراسة؛ وأضاف “لكن القرار قرار السودانيين أولا وأخيرا

#كفوا_الأيادي_عن_بلادنا

أمين حسن عمر

